Galatasaray 11'i! Gençlerbirliği Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu! Gençlerbirliği Galatasaray 11'ler! Gençlerbirliği GS maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Gençlerbirliği Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Gençlerbirliği Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Onur BAYRAM
