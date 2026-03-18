Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Liverpool Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Liverpool GS maç kadrosu ilk 11!

Liverpool GS maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Liverpool Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Liverpool Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Liverpool - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Liverpool - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Liverpool Galatasaray bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.