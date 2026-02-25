Haberler

Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Juventus GS maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Juventus GS maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus - Galatasaray maç kadrosu! Juventus Galatasaray 11'ler! Juventus GS maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Juventus Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Juventus Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Juventus Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Juventus Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Juventus Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

JUVENTUS GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Juventus - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Juventus - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.

Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Juventus GS maç kadrosu ilk 11!

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

"Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak