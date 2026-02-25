Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Juventus GS maç kadrosu ilk 11!

Juventus Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Juventus Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Juventus Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

JUVENTUS GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Juventus - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Juventus - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.