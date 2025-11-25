Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi GS Union SG ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray - Union Saint-Gilloise maç kadrosu!

Galatasaray Union SG maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Union SG maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Union SG ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Union SG muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ KADROSU!

Galatasaray Union SG maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.

Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçını kaçıran Victor Osimhen, Union SG maçı öncesi Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı. Yıldız futbolcunun, Buruk'a "Bu maçta oynamak istiyorum" diyerek forma talebini ilettiği öğrenildi.

Osimhen son saha antrenmanına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü. Kritik karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik ekip ve sağlık heyeti birlikte karar verecek.