Fulham Manchester City hangi kanalda? Fulham Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Fulham Manchester City hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu! Fulham Manchester City Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fulham Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fulham Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Fulham Manchester City maçı yayın bilgisi!

Fulham Manchester City Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fulham Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fulham Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Fulham Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

FULHAM MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham Manchester City maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Fulham Manchester City maçını Bein Sports 3'ten Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

FULHAM MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham Manchester City maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

