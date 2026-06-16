Fransa Senegal maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fransa Senegal kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fransa Senegal maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa Senegal maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Fransa Senegal maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

FRANSA SENEGAL MAÇ ÖZETİ

Fransa Senegal maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Fransa Senegal özet bölümünde yer alan bilgilerden Fransa Senegal geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

FRANSA SENEGAL ÖZET

Fransa Senegal maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

FRANSA SENEGAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Senegal maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa Senegal maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.