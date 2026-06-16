Fransa Senegal CANLI nereden izlenir? Fransa Senegal maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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FRANSA - SENEGAL NEREDE İZLENİR?

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FRANSA SENEGAL MAÇI CANLI İZLE

Fransa Senegal maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Senegal maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

FRANSA SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fransa Senegal maçı East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.