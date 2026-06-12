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FRA hangi ülke, FRA hangi takım, FRA ne demek, 2026 Dünya Kupası FRA açılımı ne?

FRA hangi ülke, FRA hangi takım, FRA ne demek, 2026 Dünya Kupası FRA açılımı ne?
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FRA hangi ülke ve FRA hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası FRA açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEFRA hangi ülke ve FRA hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası FRA açılımı ve FRA ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan FRA ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI FRA HANGİ ÜLKE?

FRA kısaltması, uluslararası alanda ve spor dünyasında Fransa'yı temsil eden resmi koddur. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olan Fransa ile ilgili tüm detaylar şu şekildedir:

FRA Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Fransa (France).

Takım: Fransa Milli Futbol Takımı.

Anlamı: FRA, Fransa'nın FIFA ve ISO tarafından belirlenmiş resmi üç harfli ülke kodudur.

Lakabı: "Les Bleus" (Maviler).

2026 Dünya Kupası FRA Açılımı ve Durumu

2026 Dünya Kupası'nda FRA, Fransa'nın turnuvadaki resmi kısaltmasıdır. Didier Deschamps yönetimindeki ekip, turnuvaya en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak katılmaktadır.

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Grubu ve Rakipleri

Nisan 2026 itibarıyla kesinleşen kura çekimine göre Fransa, turnuvanın I Grubu'nda seribaşı olarak yer almaktadır. Grubun en dikkat çekici özelliği, Kylian Mbappé ile Erling Haaland'ı (Norveç) karşı karşıya getirecek olmasıdır.

Grubu: I Grubu

Rakipleri: Senegal (SEN), Norveç (NOR) ve Irak (IRQ).

Grup Maç Programı (Haziran 2026)

16 Haziran 2026: Fransa - Senegal (New Jersey, MetLife Stadyumu)

22 Haziran 2026: Fransa - Irak (Philadelphia, Lincoln Financial Field)

26 Haziran 2026: Norveç - Fransa (Foxborough, Gillette Stadium)

  FRA, 2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele edecek olan Fransa milli takımını ifade eder.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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