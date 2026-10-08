Fon ödemeleri bugün yapılacak mı, hangi fonların ödemesi bugün yapılacak? Fon paraları ne zaman hesaba yatacak?

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Fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen yatırım fonlarında ilk ödeme aşamasına bugün geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaya göre A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya 8 Ekim Perşembe günü ödeme yapılacak.

FON ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILACAK MI?

A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve olağan tasfiye kapsamına alınan 17 fonda ödeme süreci bugün başlıyor. Bu fonlarda toplam 43 bin 643 yatırımcı bulunuyor.

Cevdet Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre üç şirketin olağan tasfiye süreci 5 Ekim itibarıyla başladı. Söz konusu 17 fonda ödemelerin bugün yapılması planlandı.

Ödeme tutarı, yatırımcının fondaki katılma payı ve tasfiye kapsamında hak ettiği tutara göre belirlenecek. Bu nedenle 43 bin 643 yatırımcının tamamına aynı miktarda ödeme yapılması söz konusu olmayacak.

Bugün başlayan ödeme aşaması A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunu kapsıyor. Diğer tasfiye kapsamındaki fonlarda ise ödeme süreci farklı tarihlerde ve farklı tasfiye yöntemleriyle uygulanacak.

FON PARALARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan yatırımcılar için ödemelerin 8 Ekim'den itibaren yapılması planlandı. Ödemelerin yatırımcıların fon paylarının bulunduğu yatırım hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Bulls Portföy, tasfiye kapsamındaki BPZ, BMU ve BOS kodlu üç fonun portföylerinin Ziraat Bankası tarafından nakde çevrildiğini ve tasfiye tutarlarının 8 Ekim'den itibaren yatırımcı hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu da tasfiye edilen fonlarla ilgili ödemelerin SPK tarafından görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü belirtiyor. Yatırımcılar ayrıntılı bilgi için yatırım hesaplarının bulunduğu kurum ile tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlara başvurabilecek.

Güncel portföy durumu ise MKK'nın e-YATIRIMCI uygulamasından takip edilebilecek. Bu nedenle yatırımcıların bugün öncelikle yatırım hesaplarındaki hareketleri ve fon bakiyelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR MU?

Ödeme kapsamındaki yatırımcıların ayrıca bir başvuru yapması gerekmiyor. MKK, tasfiye işlemlerinin görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü ve yatırımcıların bilgi almak için hesaplarının bulunduğu kurum ile tasfiye görevlilerine başvurabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle yatırımcıların sosyal medya, SMS veya e-posta üzerinden gönderilen ve ödeme almak için ücret yatırılmasını, IBAN doğrulamasını veya kişisel bilgilerin paylaşılmasını isteyen resmi olmayan bağlantılara itibar etmemesi gerekiyor.

Yatırımcıların tasfiye süreciyle ilgili bilgi almak için MKK, SPK, kendi yatırım kuruluşları ve tasfiye ile görevli kuruluşların resmi kanallarını kullanması önem taşıyor.

131 FONDA 455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

SPK'nın verilerine göre tasfiye kapsamına alınan 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Cevdet Yılmaz'ın TBMM'de verdiği bilgiye göre 131 fonun 125'inin tasfiye süreci Ziraat Bankası, 6'sının tasfiye süreci ise İş Bankası tarafından yürütülüyor.

Ziraat Bankası'nın sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247, İş Bankası'nın sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunuyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus'un 17 fonunda ödeme bugün başlarken, aynı şirketlerin kapsamındaki 49 özel fonda bulunan 2 bin 98 yatırımcının sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanıyor.

Bugün başlayacak ödemelerin yapılması, 131 fonun tamamındaki tasfiye sürecinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Diğer fonlarda ödeme mekanizması farklı tarihlerde ve farklı tasfiye yöntemleriyle uygulanacak.

FON YATIRIMCISI BUGÜN NE YAPMALI?

A1 Capital, Bulls veya Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki fonlarında yatırımı bulunanların bugün öncelikle fon paylarının bulunduğu yatırım hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

Fon paylarının bulunduğu banka veya aracı kurumun yatırım hesabını kontrol edin.

Hesap hareketlerinde tasfiye kapsamında bir ödeme olup olmadığını takip edin.

Ödeme görünmüyorsa yatırım hesabının bulunduğu kurumdan tasfiye sürecindeki hesabınızın durumunu sorun.

MKK'nın e-YATIRIMCI uygulamasından güncel portföy ve yatırım bilgilerinizi kontrol edin.

MKK'nın 444 0 655 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden bilgi alın.

Sosyal medya, SMS veya e-posta üzerinden gönderilen ve "ödeme almak için ücret yatırın", "IBAN doğrulayın" veya kişisel bilgilerinizi isteyen resmi olmayan bağlantılara karşı dikkatli olun.

Yatırımcıların ödeme süreciyle ilgili bilgileri resmi kanallar üzerinden takip etmesi gerekiyor. Bugün başlayan ödeme aşaması yalnızca A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunu kapsıyor.

HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye sürecinde yapılacak ödemelerde Hazine kaynağının kullanılmayacağını açıkladı.

Buna göre ödemelerde öncelikle ilgili fonların kendi kaynakları kullanılacak. Ayrıca süreç kapsamında gönüllü olarak geri ödenen tutarlar ile el konulan varlıkların satışından elde edilecek gelirler de ilgili fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerde değerlendirilecek.

SPK, tasfiye kapsamında fahiş kazanç elde edenlerin gönüllü olarak bu kazançlarını ilgili fonlara iade edebilmesi için her fon adına ayrı "İsteğe Bağlı İade Hesapları" oluşturulduğunu duyurmuştu.

Bu hesaplara yatırılan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilerek o fonun yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılacak.

Dolayısıyla bugün başlayacak ilk ödeme aşaması 43 bin 643 yatırımcıyı kapsarken, tasfiye kapsamındaki diğer fonlarda ödeme süreci kendi tasfiye yöntemlerine göre ilerleyecek.