Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular! Kimler kart görürse Galatasaray maçında oynayamayacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 66 puanla ikinci sırada haftaya girdi. Zirvede bulunan Galatasaray’ın iki puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükselecek. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 5-2 mağlup etmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ekipte bazı eksikler bulunuyor. Sakatlığı devam eden Marco Asensio ile henüz hazır durumda olmayan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek’in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Çaykur Rizespor cephesinde ise Hojer cezasını tamamlayarak kadroya dahil edilirken, sakatlığı süren Zeqiri’nin kadroda olmayacağı belirtildi.

Karadeniz temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan ekip, maç öncesinde İstanbul’a hareket etti.

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı öncesinde önemli bir risk bulunuyor. Takımda yedi futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların karşılaşmada kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyememe ihtimali bulunuyor. Bu durum teknik heyetin kadro planlamasında dikkat edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunan isimler olarak kayıtlara geçti. Bu oyuncuların kart görmesi halinde derbi maçında görev alamayacak olması, karşılaşmanın önemini artırıyor.