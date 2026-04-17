Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İşte Fenerbahçe - Rizespor maç kadroları...

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Rizespor maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.