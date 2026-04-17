Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11 ve detaylar...
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İşte Fenerbahçe - Rizespor maç kadroları...
FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇ KADROSU
Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Rizespor maç kadroları ise şöyle:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.
Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.