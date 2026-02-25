Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu: Fenerbahçe Nottingham Forest maçında kimler eksik, sakat, cezalı?
UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, İngiltere'de Nottingham Forest karşılaşması öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu haberimizde.uefa
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, Nottingham Forest karşılaşması için kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin İngiltere'ye götürdüğü isimler, teknik direktör ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Ancak kamp kadrosunda dikkat çeken eksikler ve sürpriz isimler öne çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar...
FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?
Sarı-lacivertlilerde Nottingham Forest deplasmanında birçok yıldız isim yer almıyor. Teknik ekibin sakatlık ve cezalı durumları nedeniyle kadroya almadığı futbolcular maç öncesi dikkat çekiyor.
SAKAT OLAN İSİMLER
Fenerbahçe'nin sakatlıkları nedeniyle kadroya almadığı isimler şunlar:
Anderson Talisca
Ederson
Edson Alvarez
Milan Skriniar
Çağlar Söyüncü
Bu isimler, takımın hücum ve savunma hattında önemli roller üstleniyor. Eksiklikleri, teknik direktörün maç planlamasında alternatif stratejiler geliştirmesine neden oldu.
CEZALI OLAN İSİMLER
Cezalı futbolcular, İngiltere kamp kadrosuna dahil edilmedi:
Fred
Jayden Oosterwolde
Ayrıca kaleci Mert Günok ve kanat oyuncusu Anthony Musaba da kamp kadrosunda yer almıyor. Bu eksiklikler, Fenerbahçe'nin rotasyonunda önemli değişikliklere yol açacak.
FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇ KADROSU
İngiltere'ye giden ve Nottingham Forest maçında sahada olabilecek futbolcular ise şu şekilde:
Tarık Çetin
Engin Can Biterge
Hulusi Efe Ceylan
Nelson Semedo
Mert Müldür
Levent Mercan
Archie Brown
Yiğit Efe Demir
Kamil Efe Üregen
İsmail Yüksek
Matteo Guendouzi
N'Golo Kante
Marco Asensio
Kerem Aktürkoğlu
Alaettin Ekici
Oğuz Aydın
Dorgeles Nene
Sidiki Cherif