Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu: Fenerbahçe Nottingham Forest maçında kimler eksik, sakat, cezalı?

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, İngiltere'de Nottingham Forest karşılaşması öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu haberimizde.uefa

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, Nottingham Forest karşılaşması için kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin İngiltere'ye götürdüğü isimler, teknik direktör ve taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Ancak kamp kadrosunda dikkat çeken eksikler ve sürpriz isimler öne çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar...

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Sarı-lacivertlilerde Nottingham Forest deplasmanında birçok yıldız isim yer almıyor. Teknik ekibin sakatlık ve cezalı durumları nedeniyle kadroya almadığı futbolcular maç öncesi dikkat çekiyor.

SAKAT OLAN İSİMLER

Fenerbahçe'nin sakatlıkları nedeniyle kadroya almadığı isimler şunlar:

Anderson Talisca

Ederson

Edson Alvarez

Milan Skriniar

Çağlar Söyüncü

Bu isimler, takımın hücum ve savunma hattında önemli roller üstleniyor. Eksiklikleri, teknik direktörün maç planlamasında alternatif stratejiler geliştirmesine neden oldu.

CEZALI OLAN İSİMLER

Cezalı futbolcular, İngiltere kamp kadrosuna dahil edilmedi:

Fred

Jayden Oosterwolde

Ayrıca kaleci Mert Günok ve kanat oyuncusu Anthony Musaba da kamp kadrosunda yer almıyor. Bu eksiklikler, Fenerbahçe'nin rotasyonunda önemli değişikliklere yol açacak.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇ KADROSU

İngiltere'ye giden ve Nottingham Forest maçında sahada olabilecek futbolcular ise şu şekilde:

Tarık Çetin

Engin Can Biterge

Hulusi Efe Ceylan

Nelson Semedo

Mert Müldür

Levent Mercan

Archie Brown

Yiğit Efe Demir

Kamil Efe Üregen

İsmail Yüksek

Matteo Guendouzi

N'Golo Kante

Marco Asensio

Kerem Aktürkoğlu

Alaettin Ekici

Oğuz Aydın

Dorgeles Nene

Sidiki Cherif

