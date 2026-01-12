Fenerbahçe'nin dağıttı yağmurlukların parasını kim ödedi? Fenerbahçe her maç yağmurluk dağıtıyor mu?

Final maçında tribünlerde ortaya çıkan manzara, karşılaşmanın önüne geçti. Yağmurluklar, bayraklar ve organize edilen atmosfer sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Bu masrafı kim karşıladı?" ve "Her maçta mı yapılıyor?" soruları gündemin merkezine yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN DAĞITTIĞI YAĞMURLUKLARIN PARASINI KİM ÖDEDİ?

Süper Kupa finali için tribünlerde dağıtılan yağmurluklar ve diğer organizasyon giderlerinin tamamı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandı. Organizasyonun kulüp bütçesinden değil, doğrudan başkan tarafından finanse edildiği belirtildi.

FENERBAHÇE BÜTÜN MAÇLARDA YAĞMURLUK DAĞITIYOR MU?

Hayır. Metinde yer alan bilgilere göre yağmurluk dağıtımı Süper Kupa finaline özel bir uygulama oldu. Olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle bu karşılaşma için özel bir tribün organizasyonu hazırlandığı ifade edildi.

YAĞMURLUKLARIN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Sadece yağmurluklara ait ayrı bir rakam belirtilmedi. Ancak yağmurluklar, bayraklar ve tüm tribün organizasyonunu kapsayan toplam maliyetin 15.250.000 TL olduğu ve bu tutarın tamamının Sadettin Saran tarafından ödendiği aktarıldı.

MAÇTA BAŞKA NELER DAĞITILDI?

Süper Kupa finali için yapılan tribün organizasyonu kapsamında:

35.000 adet yağmurluk

35.000 adet küçük bayrak

1.000 adet büyük bayrak

hazırlatıldı ve tribünlerde kullanıldı. Bu materyallerin, maç atmosferini güçlendirdiği ve taraftarların organizasyona aktif katılımını sağladığı ifade edildi.