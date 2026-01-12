Haberler

Fenerbahçe'nin dağıttı yağmurlukların parasını kim ödedi? Fenerbahçe her maç yağmurluk dağıtıyor mu?

Fenerbahçe'nin dağıttı yağmurlukların parasını kim ödedi? Fenerbahçe her maç yağmurluk dağıtıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tribünlerde alışılmışın dışında bir görüntü dikkat çekti. Binlerce taraftarın aynı anda yağmurluklarla yer aldığı final gecesinin perde arkası merak konusu oldu. "Bu organizasyonun masrafı kime ait?", "Bu uygulama her maçta mı yapılıyor?" soruları sosyal medyada hızla yayılırken, gözler kulüpten gelecek ayrıntılara çevrildi. Peki, Fenerbahçe'nin dağıttı yağmurlukların parasını kim ödedi? Fenerbahçe her maç yağmurluk dağıtıyor mu?

Final maçında tribünlerde ortaya çıkan manzara, karşılaşmanın önüne geçti. Yağmurluklar, bayraklar ve organize edilen atmosfer sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Bu masrafı kim karşıladı?" ve "Her maçta mı yapılıyor?" soruları gündemin merkezine yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN DAĞITTIĞI YAĞMURLUKLARIN PARASINI KİM ÖDEDİ?

Süper Kupa finali için tribünlerde dağıtılan yağmurluklar ve diğer organizasyon giderlerinin tamamı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandı. Organizasyonun kulüp bütçesinden değil, doğrudan başkan tarafından finanse edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin dağıttı yağmurlukların parasını kim ödedi? Fenerbahçe her maç yağmurluk dağıtıyor mu?

FENERBAHÇE BÜTÜN MAÇLARDA YAĞMURLUK DAĞITIYOR MU?

Hayır. Metinde yer alan bilgilere göre yağmurluk dağıtımı Süper Kupa finaline özel bir uygulama oldu. Olumsuz hava koşullarının etkili olması nedeniyle bu karşılaşma için özel bir tribün organizasyonu hazırlandığı ifade edildi.

YAĞMURLUKLARIN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Sadece yağmurluklara ait ayrı bir rakam belirtilmedi. Ancak yağmurluklar, bayraklar ve tüm tribün organizasyonunu kapsayan toplam maliyetin 15.250.000 TL olduğu ve bu tutarın tamamının Sadettin Saran tarafından ödendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin dağıttı yağmurlukların parasını kim ödedi? Fenerbahçe her maç yağmurluk dağıtıyor mu?

MAÇTA BAŞKA NELER DAĞITILDI?

Süper Kupa finali için yapılan tribün organizasyonu kapsamında:

  • 35.000 adet yağmurluk
  • 35.000 adet küçük bayrak
  • 1.000 adet büyük bayrak

hazırlatıldı ve tribünlerde kullanıldı. Bu materyallerin, maç atmosferini güçlendirdiği ve taraftarların organizasyona aktif katılımını sağladığı ifade edildi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
ABD'deki İran protestosuna kamyonla daldı! Çok sayıda yaralı var

Burası İran değil! Protestocuların arasına kamyonla daldı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler