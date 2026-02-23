Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Kasımpaşa Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz ve canlı izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV platformu kullanıcıları da platform üzerinden internet bağlantısı ile Fenerbahçe Kasımpaşa maçını canlı izleyebilecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.