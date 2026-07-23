FENERBAHÇE İSTİFA SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetimde kimler istifa etti, kaç kişi? Aziz Yıldırım ne açıklama yaptı?

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanan istifalar camiada geniş yankı uyandırdı. Aralarında Mahmut Nedim Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesinin görevlerinden ayrılması sonrası gözler kulüpten yapılacak açıklamalara çevrildi. "Fenerbahçe yönetiminde kimler istifa etti?", "Kaç kişi görevinden ayrıldı?" ve "Aziz Yıldırım ne açıklama yaptı?" soruları gündemdeki yerini korurken, yaşanan gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında...

FENERBAHÇE YÖNETİMDE KİMLER İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir görevlerinden istifa etti. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu istifaların 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kabul edildiğini duyurdu.

KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe yönetiminde toplam 7 kişi istifa etti. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yedi yönetim kurulu üyesinin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

OLAY NEDİR?

Fenerbahçe, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan yedi ismin kendi talepleri doğrultusunda istifa ettiğini ve istifaların kabul edildiğini açıkladı. Boşalan yönetim kurulu üyelikleri için 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılacağı duyuruldu. İstifa eden isimler arasında Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Mahmut Nedim Uslu da yer aldı.