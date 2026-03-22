Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2026 FB seçim tarihi belli oldu mu?

Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Başkan Sadettin Saran, törende hem camiaya mesaj verdi hem de gündemdeki seçim süreci hakkında konuştu.

FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN 2026?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, kulüp gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda yapılması beklenen başkanlık seçimiyle ilgili soruların gündemde yer aldığı süreçte Saran, bu konuda net bilgilerin kısa süre içinde paylaşılacağını belirtti.

Sadettin Saran, seçim süreciyle ilgili detayların 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında kamuoyuna aktarılacağını söyledi. Kulüp içinde seçim takvimi ve adaylık süreçlerine dair gelişmelerin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Bayramlaşma töreninde konuşan Sadettin Saran'ın bu ifadeleri sonrası camianın gözü, söz konusu tarihe çevrildi.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ Mİ 2026?

Bayramlaşma törenine katılan isimler arasında yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri yer aldı. Bu geniş katılım, kulüp içindeki hareketliliğin sürdüğünü gösterirken, başkanlık sürecine dair beklentilerin de yüksek olduğunu ortaya koydu. Ancak mevcut durumda başkan adaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Sadettin Saran, konuşmasında adaylık konusuna doğrudan değinmek yerine, detaylı bilgilendirmenin 4 Nisan'daki toplantıda yapılacağını ifade etti. Camiada seçim süreciyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.