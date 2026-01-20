Haberler

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı?

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir tartışma konusu olan Bankalar Birliği yapılandırmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, bu finansal anlaşmayla ilgili süreci sonlandırıp sonlandırmadığı spor kamuoyunda merak konusu olmuştu.

Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda, Bankalar Birliği çerçevesindeki tüm borçların bugün itibarıyla eksiksiz şekilde ödendiği ve böylece söz konusu anlaşmadan çıkıldığı belirtildi. Açıklamada, Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği sürecini tamamen geride bıraktığı vurgulandı.

69 MİLYON EUROLUK BORÇ KAPATILDI

Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödeyerek anlaşmadan resmi olarak ayrıldı.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı

Türk bayrağıyla ilgili alçak provokasyona karşı harekete geçildi
