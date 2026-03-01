Fenerbahçe-Antalyaspor maçı canlı izle: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı mı, nereden izlenir?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki mücadelede gerilim yükseliyor. Taraftarlar, saha içindeki kritik anları ve skordaki değişiklikleri kaçırmamak için heyecanla takipte. Maç başladı mı, nereden izlenebilir ve canlı yayın detayları merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 1 Mart 2026 tarihinde oynanıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20:00'de başlayacak.

HAKEM KADROSU

Maçı Alper Akarsu yönetiyor. Yardımcı hakemler Mehmet Kısal ve Bahtiyar Binici, VAR hakemi Atilla Karaoğlan, AVAR hakemi ise Suat Güz olarak görev alıyor.

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Antalyaspo r : Cuesta, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.