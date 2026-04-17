Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Fenerbahçe Rizespor ilk 11'ler belli oldu mu? FB Rize maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu! Fenerbahçe Rizespor 11'ler! FB Rizespor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Rizespor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Rizespor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Rizespor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Rizespor maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

Onur BAYRAM
