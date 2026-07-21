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Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Fenerbahçe Gornik Zabrze ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Gornik Zabrze maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Fenerbahçe Gornik Zabrze ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Gornik Zabrze maç kadrosu ilk 11!
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Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu! Fenerbahçe Gornik Zabrze 11'ler! FB Gornik Zabrze maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gornik Zabrze ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gornik Zabrze muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe Gornik Zabrze maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gornik Zabrze ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gornik Zabrze muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Mert Günok, Levent Mercan, Oosterwolde, Skriniar, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Guendouizi, Kerem Aktürkoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheel, Prekop, Khlan

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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