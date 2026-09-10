Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu FB Roma 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?

Fenerbahçe Roma maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Roma ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Roma muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ROMA İLK 11'LER

Fenerbahçe - Roma maç kadrosu 11'ler açıklandı:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

FENERBAHÇE - ROMA İSTATİSTİKLERİ VE DETAYLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı, kalesinde 426 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 41. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı.