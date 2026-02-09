Fenerbahçe 11'i! TFF esame Fenerbahçe Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.