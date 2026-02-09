Haberler

Fenerbahçe 11'i! TFF esame Fenerbahçe Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe 11'i! TFF esame Fenerbahçe Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu! Fenerbahçe Gençlerbirliği 11'ler! FB Gençlerbirliği maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

Fenerbahçe 11'i! TFF esame Fenerbahçe Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Gençlerbirliği maç kadrosu ilk 11!

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu