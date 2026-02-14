Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Trabzonspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Trabzonspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Trabzonspor Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Trabzonspor - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.