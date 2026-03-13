Fenerbahçe 11'i! Karagümrük Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Karagümrük FB maç kadrosu ilk 11!

Karagümrük Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Karagümrük Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Karagümrük - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson.

Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak, Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.