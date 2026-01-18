Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu ilk 11!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe, yarın Corendon Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun bu kritik dönemecinde alınacak sonuç, yalnızca puan tablosunu değil, takımların psikolojik üstünlüğünü de doğrudan etkileyecek. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu ilk 11! Detaylar...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ilk 11'lerin netleşip netleşmediği geliyor. Teknik ekiplerin maç saatine kadar kadrolar üzerinde son değerlendirmeleri yapması beklenirken, kulislerde konuşulan muhtemel dizilişler dikkat çekiyor.

Fenerbahçe cephesinde teknik heyetin, hücum gücü yüksek ve topa hükmeden bir kadro tercih edeceği öngörülüyor. Alanyaspor ise iç saha avantajını kullanarak dengeyi korumayı ve geçiş oyunlarıyla etkili olmayı hedefliyor. Resmi kadrolar maç günü açıklanacak olsa da, eldeki veriler ışığında muhtemel 11'ler büyük ölçüde şekillenmiş durumda.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11!

ALANYASPOR'UN 11'İ

Ev sahibi Alanyaspor'un, savunma güvenliğini ön planda tutan ve kanatları aktif kullanan bir anlayışla sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada mücadele gücü yüksek isimlere yer verilmesi, maçın temposunu dengeleme planının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Muhtemel 11:

Kaleci: Ertuğrul

Savunma: Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj

Orta Saha: Janvier, Fatih, Ruan

Hücum: Efecan, Ui-Jo, Güven

FENERBAHÇE'DE 11'İ

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu, hem tecrübe hem de bireysel yetenek açısından oldukça dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in özellikle hücum hattında yaratıcı ve bitirici oyunculara yer vermesi bekleniyor. Orta sahada oyun kurulumunu hızlandıracak isimlerin tercih edilmesi, deplasmanda oyunun kontrolünü ele alma hedefini ortaya koyuyor.

Muhtemel 11:

Kaleci: Ederson

Savunma: Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz

Orta Saha: Guendouzi, İsmail

Hücum: Asensio, Talisca, Kerem, Jhon Duran