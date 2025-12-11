Fenerbahçe 11'i! Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Haberler

Güncelleme:
Brann Fenerbahçe maç kadrosu! Brann Fenerbahçe 11'ler! Brann Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Brann Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Brann Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile Fenerbahçe, Norveç'in Bergen kentindeki Brann Stadion'da karşı karşıya geliyor. Peki, Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Brann Fenerbahçe maç kadrosunda kimler eksik? Brann Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

BRANN FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Maç TSİ 23.00'te başlayacak. Şampiyonluk ve grup aşamasından çıkma umutları için kritik önemdeki bu mücadelede her iki takım da kadrolarını şekillendirdi.

Teknik direktörler kadrolarını hem sakatlık hem de cezalı futbolcular ekseninde yeniden kurdu. Brann tarafında oynayacak isimler belli olurken, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında sahaya süreceği 11 de netleşti.

BRANN FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11!

Brann'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Kaleci: Dyngeland

Defans: Helland, Knudsen, Larsen, Dragsnes

Orta saha: Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen

Forvet hattı: Castro, Holm

Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Domenico Tedesco, Norveç deplasmanına güçlü bir ilk 11 ile çıkmayı planlıyor. Sahaya sürülmesi beklenen diziliş şu şekilde:

Kaleci: Ederson

Defans: Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Dorgelès Nene, Anderson Talisca

Forvet hattı: Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Bu dizilişle Fenerbahçe hücumda daha dinamik, orta sahada ise kontrollü bir oyun planı sahaya sürmeyi hedefliyor. Özellikle En-Nesyri'nin yeniden ilk 11'de yer alması Tedesco'nun hücum gücünü artırma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BRANN FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Brann deplasmanında birden fazla eksik isim bulunuyor. Avrupa Ligi'ndeki cezalı ve sakat durumları nedeniyle teknik heyetin tercihlerini doğrudan etkileyen bu eksikler şöyle:

Jhon Duran – Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek aldığı 2 maçlık cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Çağlar Söyüncü – Sakatlığı tam iyileşmediği için Norveç'e götürülmedi.

