FED kararı ne oldu SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'den gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Doların güç kazanması ve tahvil getirilerindeki yükseliş, fiyatlar üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

FED KARARI NE OLDU SON DAKİKA!

Piyasaların ana gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, yatırımcıların yön arayışında belirleyici bir unsur olarak takip ediliyor. Ons altın, 18 Mart 2026 sabahı itibarıyla 4.995 dolar civarında işlem görürken, günlerdir 5.000 dolar seviyesine yakın bir bantta hareket ediyor. Bu dar bant hareketi, yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu'daki savaşın etkileri de fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı 7.100 TL seviyesinden güne başlarken, Kapalıçarşı'da fiziki altının satış fiyatı 7.290 TL olarak kaydedildi. İç piyasada fiyatların küresel ons altın hareketiyle paralel bir seyir izlediği görülüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon endişeleri, altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alırken, yatırımcıların dikkatinin FED kararına yöneldiği dikkat çekiyor.

FED NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, 18 Mart 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak. Küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, kararın yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara da odaklanmış durumda. Açıklama saatine yaklaşılırken piyasalarda bekleyişin arttığı gözleniyor.

Karar öncesinde altın fiyatlarında sınırlı da olsa satış baskısı devam ediyor. Dolar talebindeki artış ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, altının yönünü etkileyen başlıca faktörler arasında bulunuyor. Piyasalarda oluşan bu bekleyiş ortamı, fiyat hareketlerinin dar bantta kalmasına neden oluyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalarda FED'in faiz oranlarını %3,50-%3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor. Yılın başında faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, son ekonomik verilerle birlikte bu beklentilerde değişim yaşandı. Önümüzdeki üç ay için faiz artışı ihtimali %25'e yükselirken, faiz indirimi beklentisi %20 seviyesinde kaldı.

Analistler, FED'in daha sıkı bir para politikası sinyali vermesi halinde altın fiyatları üzerindeki baskının artabileceğini belirtiyor. Artan emtia fiyatları, dolar talebindeki yükseliş ve tahvil getirilerindeki artış, altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların karar öncesinde daha temkinli hareket etmesine yol açıyor.