Haberler

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz düşecek mi, sabit mi kalacak?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ekonomisinin ve küresel piyasaların yönünü yakından etkileyen Fed faiz kararı, yatırımcılar ve analistler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mart 2026 toplantısı yaklaşırken tüm gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararlara çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz düşecek mi, sabit mi kalacak? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve), Mart ayı toplantısını 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirecek. Toplantı sonrası faiz kararı ise saat 21.00'de kamuoyuyla paylaşılacak.

Özellikle piyasaların ve yatırımcıların merakla beklediği bir diğer detay ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları. Powell, faiz kararının ardından saat 21.30'da kameralar karşısına geçerek kararın arkasındaki ekonomik değerlendirmeleri açıklayacak.

FED FAİZ DÜŞECEK Mİ, SABİT Mİ KALACAK?

Piyasaların Mart 2026 öncesi beklentisi, faiz oranlarının sabit kalacağı yönünde şekillenmiş durumda. 13 Mart 2026 itibarıyla açıklanan verilere göre, yatırımcıların faiz değişikliği olasılığına dair beklentisi yüzde 99.6 oranında sabit kalacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

