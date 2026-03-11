Esra Ural Topuz kimdir, Esra Ural Topuz kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye basketbolunun yıldız isimlerinden Esra Ural Topuz hakkında merak edilenler… Esra Ural Topuz kimdir, hangi takımlarda oynadı ve şu anda kaç yaşında? Nereli olduğu ve özel hayatına dair bilgiler, evli mi yoksa bekar mı gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde sizleri bekliyor.

ESRA URAL TOPUZ KİMDİR?

Esra Ural Topuz, 18 Ağustos 1991 doğumlu ve Mersinli bir profesyonel basketbolcudur. Pivot pozisyonunda görev yapan başarılı sporcu, Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren Ural Topuz, hem saha içi hem de saha dışı başarılarıyla takipçilerini etkilemeye devam ediyor.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? ORMANSPOR'DAKİ KARİYERİ

Esra Ural Topuz, profesyonel basketbol kariyerinde birçok takımda forma giymiştir. Şu anda Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor'da oynayan deneyimli pivot, takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Sahadaki liderliği ve skora katkısı ile takımı için vazgeçilmez bir isim haline gelmiştir.

ÖZEL HAYATI VE MERAK EDİLENLER

Hayranları Esra Ural Topuz'un özel hayatını da merak ediyor. Spor kariyerinin yanı sıra kişisel hayatıyla ilgili bilgiler sıkça araştırılıyor. Evli mi yoksa bekar mı olduğu ve sosyal yaşamı hakkında merak edilen detaylar, basketbol severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1991 doğumlu olan Esra Ural Topuz, 32 yaşında ve Mersin doğumlu. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve tecrübesiyle Türk kadın basketbolunun önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.