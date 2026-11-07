Ertem Şener neden yok, Beyaz Futbol'da Ertem Şener neden yok, Ertem Şener Beyaz TV'den ayrıldı mı?

Ertem Şener, Beyaz Futbol'un bu haftaki yayınında moderatör koltuğunda yer almadı. Ünlü spor yorumcusunun programda neden olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ertem Şener'in program saatlerinde İngiltere'den sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. İşte Ertem Şener'in Beyaz Futbol'daki yokluğuna ilişkin bilinenler.

ERTEM ŞENER NEDEN YOK?

Ertem Şener, Beyaz Futbol'un bu haftaki programında yer almadı. Ertem Şener'in neden programda olmadığına dair ne kanaldan ne de Şener'in kendisinden bir açıklama geldi. Ünlü yorumcunun program saatlerinde İngiltere'den paylaşımlar yaptığı görüldü. Bu durum, Şener'in yurt dışında bulunduğu için programa katılamadığı yorumlarına neden oldu.

BEYAZ FUTBOL'DA ERTEM ŞENER NEDEN YOK?

Beyaz Futbol'un moderatör koltuğunda bu hafta Ertem Şener yer almadı. Programın kalıcı mı yoksa geçici mi bir değişiklik yaptığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ertem Şener'in İngiltere'de olması, programa yurt dışında bulunması nedeniyle katılamadığı ihtimalini öne çıkarıyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ERTEM ŞENER BEYAZ FUTBOL'DAN AYRILDI MI?

Ertem Şener'in Beyaz Futbol'dan ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ne Beyaz TV ne de Ertem Şener, programdan ayrılık yönünde bir duyuru yaptı. Şener'in bu haftaki yokluğunun nedeni henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ERTEM ŞENER NEREDE?

Ertem Şener'in Beyaz Futbol yayını sırasında İngiltere'den sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. Şener'in İngiltere'de hangi amaçla bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

ERTEM ŞENER KİMDİR?

Ertem Şener, Türk spor gazeteciliğinin tanınan isimlerinden biri. Uzun yıllardır televizyon programlarında moderatörlük ve yorumculuk yapan Şener, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının sunuculuğuyla geniş kitlelere ulaştı. Programdaki tarafsız moderatör kimliği ve tartışmaları yönetme biçimiyle izleyicilerin dikkatini çekti.

BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor. Program, hafta sonu oynanan Süper Lig maçlarının ardından futbol gündemini ve tartışmalı pozisyonları ele alıyor.