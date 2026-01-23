Erhan Afyoncu - Galatasaray olayı nedir, Erhan Afyoncu' ne paylaştı?

Yaşanan gelişmenin ardından "Erhan Afyoncu – Galatasaray" başlığı altında yapılan yorumlar artarken, Afyoncu'nun hangi ifadeleri kullandığı ve bu paylaşımın neden Galatasaray ile ilişkilendirildiği merak konusu oldu. Peki, kamuoyunda tartışma yaratan bu olayın perde arkasında ne var ve Erhan Afyoncu'nun paylaşımında ne yazıyordu?

PAYLAŞIM MAÇ SONRASI GÜNDEM OLDU

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı, spor ve siyaset çevrelerinde dikkat çekti. Afyoncu'nun ifadeleri, kamuoyunda Galatasaray'a yönelik dolaylı bir mesaj olarak yorumlanırken, paylaşım kısa sürede tartışma yarattı.

TÜRK BAYRAĞI VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Erhan Afyoncu'nun kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Fenerbahçe yönetiminin stadyumda gerçekleştirdiği Türk bayrağı dağıtımına dikkat çekildi. Afyoncu, bu organizasyonu sembolik bir "gol" olarak nitelendirirken, yapılan hamlenin milli değerler açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

GALATASARAY'A YAPILAN BİR GÖNDERME OLARAK ALGILANDI

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşım Galatasaray'a yapılan bir gönderme olarak algılandı. Afyoncu'nun sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Fenerbahçe yönetimi yağmurluk dağıtımında attığı golden sonra bir gol daha attı. Stadda herkese Türk Bayrağı dağıttı. Bayrağımıza el uzatanlara en anlamlı cevaplardan biri verildi. Türk bayrağına uzanan eller tarih boyunca her zaman kırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Afyoncu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar paylaşımın hedefi ve zamanlaması üzerinden farklı yorumlar yaptı. Bazı kesimler ifadeleri milli birlik mesajı olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise paylaşımın futbol rekabeti üzerinden yeni bir tartışmayı tetiklediğini savundu.