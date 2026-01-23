Haberler

Erhan Afyoncu - Galatasaray olayı nedir, Erhan Afyoncu' ne paylaştı?

Erhan Afyoncu - Galatasaray olayı nedir, Erhan Afyoncu' ne paylaştı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu mesajın Galatasaray'a yönelik üstü kapalı bir gönderme içerdiği iddiası kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımın anlamını ve hedefini tartışmaya başladı.

Yaşanan gelişmenin ardından "Erhan AfyoncuGalatasaray" başlığı altında yapılan yorumlar artarken, Afyoncu'nun hangi ifadeleri kullandığı ve bu paylaşımın neden Galatasaray ile ilişkilendirildiği merak konusu oldu. Peki, kamuoyunda tartışma yaratan bu olayın perde arkasında ne var ve Erhan Afyoncu'nun paylaşımında ne yazıyordu?

PAYLAŞIM MAÇ SONRASI GÜNDEM OLDU

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı, spor ve siyaset çevrelerinde dikkat çekti. Afyoncu'nun ifadeleri, kamuoyunda Galatasaray'a yönelik dolaylı bir mesaj olarak yorumlanırken, paylaşım kısa sürede tartışma yarattı.

TÜRK BAYRAĞI VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Erhan Afyoncu'nun kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Fenerbahçe yönetiminin stadyumda gerçekleştirdiği Türk bayrağı dağıtımına dikkat çekildi. Afyoncu, bu organizasyonu sembolik bir "gol" olarak nitelendirirken, yapılan hamlenin milli değerler açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

GALATASARAY'A YAPILAN BİR GÖNDERME OLARAK ALGILANDI

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşım Galatasaray'a yapılan bir gönderme olarak algılandı. Afyoncu'nun sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Fenerbahçe yönetimi yağmurluk dağıtımında attığı golden sonra bir gol daha attı. Stadda herkese Türk Bayrağı dağıttı. Bayrağımıza el uzatanlara en anlamlı cevaplardan biri verildi. Türk bayrağına uzanan eller tarih boyunca her zaman kırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Afyoncu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar paylaşımın hedefi ve zamanlaması üzerinden farklı yorumlar yaptı. Bazı kesimler ifadeleri milli birlik mesajı olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise paylaşımın futbol rekabeti üzerinden yeni bir tartışmayı tetiklediğini savundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı