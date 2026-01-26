2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılı ilk 6 ayı için zam oranı %12,19 olarak belirlendi. Bu zam, hem SSK hem de Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Peki, Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2026? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları banka hesaplarına ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK 2026?

SSK kapsamında emekli maaşı alanların zamlı ödemeleri 17 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlarken, Bağ-Kur emeklileri için ilk ödeme 25 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Ancak en düşük emekli maaşı alan 4 milyon 917 bin kişi için durum farklılık gösteriyor. En düşük maaş alan emekliler, mevcut ödemeleri üzerinden 3.119 TL zam farkı alacak.

Bu fark ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceği ise kamuoyunda merak edilen konuların başında geliyor. Geçmiş dönemlerde benzer durumlarda fark ödemeleri, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından takip eden hafta içinde toplu olarak yatırılmıştı.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI BANKA HESAPLARINA NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı farkı ödemeleri yalnızca 16.881 TL üzerinden maaş alanlara yansıyacak. Diğer emekli maaş sahipleri, %12,19'luk zam oranını maaş gününde almış durumda.

Basında çıkan bilgilere göre fark ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre dağıtılacak:

1. GÜN: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar

2. GÜN: Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar

3. GÜN: Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri

Bu dağılıma göre, 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında fark ödemelerinin yapılması bekleniyor. Eğer bu hafta içinde ödemeler tamamlanamazsa, Şubat ayı maaş takviminde toplu ödeme yapılma ihtimali olsa da düşük olarak değerlendiriliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI 3.119 TL NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

En düşük emekli maaşı alanların zam farkı, toplamda 3.119 TL olarak belirlendi. Bu ödeme sadece taban aylığın altında kalan emeklilere yansıyacak. Diğer maaş seviyelerindeki emekliler, maaşlarının zamlı halini maaş gününde hesaplarında görecek.

Fark ödemelerinin tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlendiği için emeklilerin kendi numaralarını kontrol etmesi önem taşıyor. Örneğin:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar ödeme listesinde ilk sırada yer alıyor.

3, 1, 8, 6 olanlar ikinci grupta ödeme alacak.

4, 2, 0 ve Bağ-Kur emeklileri üçüncü gün ödemelerini alacak.

Bu planlama, ödemelerin banka işlemleri açısından daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılmaktadır. 2026 yılı ödeme takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Son iki hane 5, 7, 9 olanlar: Maaşlarını her ayın 25'inde alır.

Son iki hane 3, 1 olanlar: Maaşlarını her ayın 26'sında alır.

Son iki hane 4, 6, 8 olanlar: Maaşlarını her ayın 27'sinde alır.

Son iki hane 0, 2 olanlar: Maaşlarını her ayın 28'inde alır.

Bu takvim, fark ödemeleri açısından da önem taşıyor. Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasına göre zam farkını yukarıdaki günlerde alacak.