Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2026 bayram ikramiyesi belli oldu mu?

Güncelleme:
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı yaklaşırken gözlerini ikramiyelere çevirdi. Kulislerde, mevcut 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin artışla 5 bin TL'ye çıkabileceği konuşuluyor. Henüz resmî açıklama yapılmasa da, artışın netleşmesi ve ödemelerin tarihleri hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2026 bayram ikramiyesi belli oldu mu?

Emekliler, bayram öncesi ödenecek ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Kulislerde, mevcut 4 bin TL'lik ödemelerin artışla 5 bin TL'ye yükseltilebileceği konuşuluyor. Resmî açıklama henüz gelmese de, ödemelerin tarihi ve tutarıyla ilgili olası gelişmeler gündemin en çok takip edilen konularından biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

Şu anda emekli bayram ikramiyesinin kesin tutarı henüz netleşmiş değil. Kulislerde, mevcut 4 bin TL olan ikramiyenin yüzde 25 artışla 5 bin TL'ye çıkarılması gündemde. Kesin karar, yasal düzenleme tamamlandıktan sonra açıklanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Resmî açıklama yapılmamış olsa da, planlanan artışla emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bayram ikramiyesindeki artış için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortak bir çalışma yürütüyor. Hazırlanacak düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve yasalaşmasının ardından net tutar kesinleşecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ Mİ?

Tahmini ödemeler:

BAĞ-KUR emeklileri: 9 Mart Pazartesi

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart Salı

SSK emeklileri:

Maaş günü 17-19 olanlar: 11 Mart Çarşamba

Maaş günü 20-22 olanlar: 12 Mart Perşembe

Maaş günü 23-26 olanlar: 13 Mart Cuma

Genel olarak ödemelerin 9-14 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılması 18-23 Mayıs tarihleri arasında öngörülüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
