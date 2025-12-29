Haberler

Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? 2026'da ekmek fiyatları ne kadar olacak? Ekmek, simit, poğaça fiyatları!

Güncelleme:
2026 yılında ekmek, simit ve poğaça fiyatlarında değişiklik olacak mı? Halkın en temel gıda maddelerinden biri olan ekmekle ilgili son durum ne? Fırıncılar ve marketler hangi fiyat aralıklarında satış yapacak? Tüm detaylar ve sürpriz gelişmeler merak konusu. Peki, ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? 2026'da ekmek fiyatları ne kadar olacak? Ekmek, simit, poğaça fiyatları!

2026'da ekmek ve unlu mamullerde fiyatlar ne olacak? Ekmek, simit, poğaça gibi temel gıdalarda yeni yıl sürprizi var mı? Fiyat artışı gündemde mi, yoksa mevcut tarifeler devam mı edecek? Merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor. Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? 2026'da ekmek fiyatları ne kadar olacak? Ekmek, simit, poğaça fiyatları!

EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye genelinde 2026 yılı 8'inci aya kadar ekmek kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Halil İbrahim Balcı, fiyatın 75 TL sınırını aşmayacağını ve bu seviyede uygulanacağını belirtti.

2026'DA EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Federasyon, 2026 yılı boyunca ekmek fiyatlarında değişiklik yapmayı düşünmüyor. 75 TL'lik kilogram fiyatı, ülke genelinde sabit tutulacak.

GÜNCEL EKMEK FİYATI NEDİR?

8'inci aydan itibaren uygulanacak kilogram fiyatı 75 TL olacak. Bazı illerde daha düşük fiyat uygulanıyorsa, fiyat farkı 4 aylık dönemde yansıtılabilecek. Örnek olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de fiyat 75 TL olarak uygulanacak.

EKMEK FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, basın toplantısında fiyatlarla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Fırıncıların tarife dışı fiyat uygulamaması gerektiğini vurguladı ve aksine hareket eden esnafa en az 159 bin TL ceza uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, ekmek üretiminde hijyen ve sağlıklı koşullara öncelik verileceğini, merdiven altı üretime izin verilmeyeceğini ifade etti.

Sahra Arslan
