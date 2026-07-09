Ekim Turizm halka arz ne zaman işlem görecek? Ekim Turizm kaç lot verdi?

Borsa İstanbul'da halka arz sürecini tamamlayan Ekim Turizm'in işlem tarihi ve halka arz sonuçları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Talep toplama sürecinin ardından açıklanan resmi sonuçlara göre yüz binlerce yatırımcı halka arza katılım sağlarken, bireysel yatırımcılara talep ettikleri lotların tamamı dağıtıldı. İşte Ekim Turizm halka arzında açıklanan dağıtım sonuçları ve işlem görmeye başlayacağı tarihe ilişkin resmi bilgiler.

EKİM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ekim Turizm halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih netleşti.

Resmi açıklamaya göre Ekim Turizm payları 9 Temmuz tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Böylece halka arz sürecine katılan yatırımcılar, hisselerini belirtilen tarihten itibaren borsada alıp satabilecek.

Halka arz süreci yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Açıklanan verilere göre planlanan tahsisatın 1,59 katı talep toplandı. Bu sonuç, halka arza yatırımcı ilgisinin yüksek seviyede gerçekleştiğini ortaya koydu.

Toplam 726 bin 900 adet başvuru alınırken, dağıtım işlemleri izahname ve halka arz esasları doğrultusunda tamamlandı.

EKİM TURİZM KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz sonuçlarına göre Ekim Turizm'de toplam 707 bin 851 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Resmi dağıtım sonuçlarında yer alan bilgilere göre bireysel yatırımcılara talep ettikleri lotun tamamı verildi. Böylece bireysel yatırımcı grubunda herhangi bir oransal kesinti uygulanmadı.

Açıklanan halka arz sonuçları şu şekilde sıralandı:

Toplam başvuru sayısı: 726 bin 900

Toplam dağıtım yapılan yatırımcı sayısı: 707 bin 851

Talep toplama oranı: Planlanan tahsisatın 1,59 katı

Bireysel yatırımcı dağıtımı: Talep edilen lotların tamamı

Halka arz sürecine ilişkin dağıtım sonuçları, yatırımcılara yapılan resmi bildirimler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıldı. Ekim Turizm payları, 9 Temmuz itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.