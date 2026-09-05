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DERBİ HANGİ KANALDA? Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

DERBİ HANGİ KANALDA? Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda belli oldu. Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de TOD kullanıcıları derbisi internet bağlantısı ile izleyebilecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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