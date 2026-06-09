Son dönemde televizyon haberciliği ve spor yayıncılığı alanında öne çıkan isimlerden biri olan Damla Uğurtürk, ekranlardaki sunum dili ve görev aldığı programlarla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Medya dünyasında aktif rol üstlenen Damla Uğurtürk kimdir, hangi kanalda? Damla Uğurtürk kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, Türkiye’de televizyon haberciliği ve spor gazeteciliği alanında tanınan deneyimli bir gazeteci, muhabir, televizyon programı sunucusu ve moderatördür. 1986 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitim hayatını Ankara’da tamamlayan Uğurtürk, Çankaya Lisesi’nin ardından Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur.

Lise yıllarından itibaren medya dünyasına ilgi duyan Damla Uğurtürk, kariyer hedefini erken yaşlarda belirleyerek gazetecilik alanına yönelmiştir. Medya sektörüne ilk adımlarını Kanal D ve Star TV’de gerçekleştirdiği stajlarla atmıştır. Ardından NTV’deki staj süreci, onun profesyonel habercilik yolculuğunun temelini oluşturmuştur.

Profesyonel kariyerine FOX TV’de muhabir olarak başlayan Uğurtürk, Ankara merkezli haber çalışmalarında aktif görev almış ve Kanal B ile TGRT Haber bünyesinde editörlük, kurgu ve montaj gibi haberin tüm üretim süreçlerinde yer almıştır. Bu süreç, onun yalnızca ekran önünde değil, haber merkezinin tüm teknik ve editoryal aşamalarında da deneyim kazanmasını sağlamıştır.

Gazetecilik kariyerinde özellikle diplomasi, adliye, polis, yüksek yargı ve siyasi haber takibi gibi alanlarda görev almıştır. Bunun yanı sıra sağlık haberciliği alanında yaptığı çalışmalarla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflemiştir.

Daha sonra TRT Haber’e transfer olan Damla Uğurtürk, burada haber bültenlerinde spikerlik ve editörlük görevlerinde bulunmuş, ardından TRT Spor ekranlarında spor haberciliğine yönelmiştir. Spor gazeteciliği alanında “Spor Her Yerde” ve “Spor Dünyası” gibi programlarda yer alarak amatör sporların ve sporcuların görünürlüğüne katkı sağlamıştır.

Günümüzde CNN TÜRK ekranlarında spor programlarının moderatörlüğünü üstlenen Uğurtürk, futbol başta olmak üzere spor dünyasındaki gelişmeleri izleyiciye aktarmaya devam etmektedir.

DAMLA UĞURTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Damla Uğurtürk, 1986 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

DAMLA UĞURTÜRK NERELİ?

Damla Uğurtürk, Ankara doğumludur ve aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatının tamamını da büyük ölçüde Ankara’da sürdürmüştür. Çankaya Lisesi’nde başlayan eğitim süreci, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile devam etmiştir.

DAMLA UĞURTÜRK HANGİ KANALDA?

Damla Uğurtürk, kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarında görev yapmıştır. Medya yolculuğu Kanal D ve Star TV’deki staj dönemleriyle başlamış, ardından NTV’de staj deneyimi ile devam etmiştir.

Profesyonel kariyerine FOX TV’de muhabir olarak adım atan Uğurtürk, daha sonra Kanal B ve TGRT Haber’de haberin üretim süreçlerinde aktif rol almıştır. Bu dönemde hem saha muhabirliği hem de editoryal çalışmalar yürütmüştür.

TRT Haber’e geçişiyle birlikte ekran önünde daha görünür hale gelen Uğurtürk, burada haber spikerliği ve editörlük görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra TRT Spor ekranlarında spor haberciliğine yönelmiş ve spor programlarının hazırlanmasında aktif rol almıştır.

Günümüzde ise CNN TÜRK ekranlarında spor programları sunmakta ve özellikle futbol içerikli yayınların moderatörlüğünü yapmaktadır. “Limitsiz Futbol” ve “Pazar Akşamı Futbol” gibi programlarda yer alarak spor gündemini izleyiciye aktarmaktadır.

DAMLA UĞURTÜRK EVLİ Mİ?

Damla Uğurtürk’ün özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır.