Çekya Güney Afrika maç özeti ve golleri! (ÖZET) Çekya Güney Afrika kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇ ÖZETİ

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ÇEKYA GÜNEY AFRİKA ÖZET

Çekya Güney Afrika maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Çekya Güney Afrika maçı 1-0'lık Çekya üstünlüğüyle devam ediyor.

ÇEKYA GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çekya Güney Afrika maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.