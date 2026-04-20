Türkiye perakende sektöründe son dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, CarrefourSA hisselerine ilişkin gerçekleşen büyük ölçekli devir süreci oldu. Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV ortaklığında faaliyet gösteren CarrefourSA’nın yönetim yapısında yaşanan değişiklik, hem yatırımcıların hem de tüketicilerin odağı haline geldi. Peki, CarrefourSA satıldı mı, kime satıldı? A101 CarrefourSA'yı satın aldı mı? Detaylar...

CARREFOURSA SATILDI MI KİME SATILDI?

CarrefourSA’ya ilişkin hisse devri süreci, uzun süredir sektör kulislerinde konuşulan bir gelişmeydi. 17 Nisan 2026 tarihinde yapılan KAP açıklamasıyla birlikte bu süreç resmiyet kazandı.

Açıklamaya göre CarrefourSA’nın yüzde 89,28 oranındaki hissesi devredildi. Bu devrin ardından şirketin yeni kontrol yapısı tamamen değişti.

Satışın alıcısı ise A101 markasını da bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş. oldu. Böylece Türkiye’nin en yaygın market zincirlerinden biri olan A101’in çatı şirketi, CarrefourSA’nın da yönetim kontrolünü üstlenmiş oldu.

DEVİR SÜRECİNİN DETAYLARI

Sabancı Holding: %57,12 hisse devri gerçekleştirdi

Carrefour Nederland BV: %32,16 hisse devri gerçekleştirdi

Toplam devir: %89,28 oranında hisse

Resmiyet tarihi: 17 Nisan 2026

Bildirim: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Bu kapsamda şirketin kontrol yapısında önemli bir değişim yaşanmış oldu.

A101 CARREFOURSA'YI SATIN ALDI MI?

Sektörde en çok merak edilen sorulardan biri de A101’in CarrefourSA’yı satın alıp almadığı oldu. Resmi açıklamalar doğrultusunda süreç, dolaylı bir satın alma yapısı üzerinden gerçekleşti.

CarrefourSA hisseleri doğrudan A101 markasına değil, A101’i bünyesinde bulunduran Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından devralındı.

CARREFOURSA NE KADARA SATILDI?

Satış sürecinin finansal boyutu da kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Yapılan açıklamalara göre CarrefourSA’nın yüzde 89,28’lik hisse devri, 325 milyon dolar firma değeri üzerinden hesaplanan bir bedel ile gerçekleştirildi.