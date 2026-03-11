Haberler

Canlı maç nereden izlenir? (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) 11 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Canlı maç nereden izlenir? (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) 11 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Güncelleme:
Futbolseverler 11 Mart Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor.

Futbolseverler 10 Mart Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar...

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere) (Tabii Spor )

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere) (Tabii Spor )

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (Tabii Spor )

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz) (Tabii Spor )

Canlı maç nereden izlenir? (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI) 11 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

500

