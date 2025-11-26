Çağlar Söyüncü Ferencvaros maçında oynayacak mı? Fenerbahçe - Ferencvaros maçında Çağlar Söyüncü neden yok?

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki kritik Ferencvaros sınavına hazırlanırken gözler kadro durumuna çevrildi. Özellikle savunmadaki son gelişmeler, taraftarların dikkatini milli stoper Çağlar Söyüncü'ye yöneltti. Tecrübeli futbolcunun oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Fenerbahçe cephesinden gelen haberler maç öncesi dengeleri etkileyebilecek nitelikte. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek. Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası iyileşemeyen tecrübeli stoper, son antrenmanda da takımla çalışamadığı için kadroda yer almayacak. Bu durum, savunma hattında teknik heyetin seçeneklerini önemli ölçüde azaltmış durumda.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇINDA NEDEN YOK?

Çağlar Söyüncü, milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ferencvaros karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maç kadrosuna dahil edilemeyen başarılı savunmacı, son idmanda da bireysel çalışma yapabildi. Tedavisinin devam ettiği ve tam olarak hazır olmadığı için riske edilmemesi kararlaştırıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996'da Almanya'da doğmuş, Türk futbolunun son yıllardaki en başarılı savunma oyuncularından biridir. Fizik gücü, agresif savunma tarzı, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Söyüncü, hem kulüp kariyerinde hem de A Milli Takım'da istikrarlı performansıyla öne çıkmaktadır.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü, burada sergilediği performansla dikkat çekerek 2016'da Bundesliga temsilcisi Freiburg'a transfer oldu. Almanya'da gösterdiği başarılı çıkış, ona 2018 yılında Premier Lig ekibi Leicester City'nin kapılarını açtı.

Leicester'da önemli maçlarda görev alarak uluslararası alanda adını duyuran Söyüncü, milli takımın da değişmez savunmacılarından biri haline geldi. Sert müdahaleleri, pozisyon bilgisi ve liderlik özellikleriyle modern stoper profiline sahip olan Çağlar Söyüncü, kariyerinde istikrarlı bir yükseliş çizgisi sergilemektedir.