Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17.225 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu büyük proje için başvurular tamamlandıktan sonra kura çekiliş tarihleri il il açıklanıyor ve Bursa için tarih merakla bekleniyor. Peki, Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Bursa kura çekiliş tarihi açıklandı mı, bu hafta mı? Detaylar...

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Resmî kura takvimine göre, TOKİ Bursa kura çekilişi, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura canlı olarak TOKİ tarafından yayınlanacak ve hak sahipleri e-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Not: Henüz kamuoyu ile paylaşılan haftalık kura programlarında değişiklik olabileceği için resmi TOKİ duyuruları takip edilmelidir.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Bursa'da başvuru yapan binlerce vatandaş için en kritik soru "TOKİ Bursa kura çekiliş tarihi açıklandı mı?" oldu. Resmî takvime göre kura takvimi Ocak-Şubat 2026 dönemini kapsıyor ve Bursa'ya özgü kura günü 11 Şubat 2026 olarak yer aldı.

Bu açıklama, Bursa'daki sosyal konut heyecanını hızlandırdı. Bursa merkezde ve ilçelerde yapılacak 17.225 konutun hak sahipleri bu kura ile belirlenecek. Kura sonuçları açıklandığında, ismi çıkanlar TOKİ tarafından ilan edilecek ve sonuçlar e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ BU HAFTA MI?

Bu hafta itibarıyla TOKİ'nin il il kura takvimi hızla işliyor. Genel takvime göre kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında aşamalı olarak devam ediyor. Bursa'nın kura çekimi de bu genel takvimde yerini şubat ayı ortasında almış durumda.

Bu sebeple:

Evet, Bursa kura çekilişi bu hafta (11 Şubat 2026) planlanmıştır.

Kura programı her hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından ilan edilen takvimle güncellenmektedir.

Bu da demek oluyor ki Bursa TOKİ kura çekimi sadece bu haftaya özgü değil, güncel kura takviminin parçası olarak planlanmıştır ve kesin tarih resmî duyurularla teyit edilmiştir.

BURSA'DA TOKİ KURA ÇEKİŞİNE İLİŞKİN EK DETAYLAR

Bursa'da TOKİ projeleri kapsamında 17.225 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde planlandı:

Nilüfer, Karacabey, Gürsu, Kestel gibi merkez ilçelerde büyük hacimde konut,

İnegöl, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Yenişehir gibi ilçelerde de önemli sayıda sosyal konut inşa edilecek.