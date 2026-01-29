Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Bülent Ersoy, kariyerine yıllarını vermiş bir Diva olarak yalnızca sahnede değil, finansal yatırımlarında da adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçının geçmişte yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" açıklaması, servetiyle ilgili merakları yeniden alevlendirdi. Peki, Bülent Ersoy'un serveti ne kadar? Bülent Ersoy'un mal varlığı nedir? Detaylar...

BÜLENT ERSOY'UN SERVETİ NE KADAR?

Bülent Ersoy, Türkiye genelinde sahip olduğu gayrimenkuller, ticari yatırımlar ve nakit varlıklarıyla dikkat çekiyor. Sanatçının uzun yıllara yayılan kariyerinin ardından ulaştığı maddi güç, akıllara durgunluk verecek düzeyde.

İSTANBUL'DA 28 DAİRE

Sanatçının mal varlığı denildiğinde akla ilk gelen yatırımlarından biri İstanbul'daki konutları oluyor. Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy, İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplam 28 daireye sahip. Bu dairelerin büyük kısmı prestijli ve merkezi lokasyonlarda bulunuyor, yatırım değeri oldukça yüksek. İstanbul dışında farklı şehirlerde konumlanan ultra lüks villalar da Diva'nın mal varlığına dahil.

DENİZE SIFIR ADASI VAR

Bülent Ersoy'un yatırımları yalnızca konutlarla sınırlı değil. Marmaris'te denize sıfır özel bir ada, sanatçının dikkat çeken mülkleri arasında yer alıyor. Bu ada, hem değerli bir gayrimenkul yatırımı hem de lüks yaşamın bir simgesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fethiye'de sahip olduğu akaryakıt istasyonu, Ersoy'un ticari yatırımlarını çeşitlendirdiğini gösteriyor. İstanbul Fenerbahçe'de bulunan özel sauna işletmesi de Diva'nın ticari faaliyet portföyüne katkı sağlıyor.

60 MİLYON DOLAR NAKİT PARA VE MÜCEVHER

Bülent Ersoy'un mal varlığı sadece taşınmazlarla sınırlı değil. Bodrum, Antalya ve İzmir'de bulunan yazlık evlerinin yanı sıra, sanatçının nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değeri 60 milyon doların üzerinde. Bu rakam, Türk sanat müziğinin Diva'sının sahnedeki başarısının maddi karşılığını gözler önüne seriyor.

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI NEDİR?

Bülent Ersoy'un mal varlığı, sadece birikmiş nakit ve mücevherlerden ibaret değil; kapsamlı bir yatırım ve gayrimenkul portföyüne dayanıyor. Türkiye genelinde sahip olduğu konutlar, villalar, özel ada, akaryakıt istasyonu ve işletmeler, Diva'nın ekonomik gücünü gösteriyor.

GAYRİMENKULLERİ

İstanbul'da 28 daire

Farklı şehirlerde 4 ultra lüks villa

Bodrum, Antalya, İzmir'de yazlık evler

TİCARİ YATIRIMLARI

Marmaris'te denize sıfır özel ada

Fethiye'de akaryakıt istasyonu

İstanbul Fenerbahçe'de özel sauna işletmesi

NAKİT VE MÜCEVHERLER

Bülent Ersoy'un nakit ve mücevherleri toplamda 60 milyon doların üzerinde, bu da onun mal varlığının büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor.