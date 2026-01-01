Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026, çoğu kişi için hem tatil hem de alışveriş planlarının başladığı gün. Bu özel günde merak edilen en önemli sorulardan biri ise "Bugün marketler açık mı?" oluyor. Zincir marketler, resmi tatil günlerinde de müşterilerine hizmet verse de AVM içindeki mağazaların açılış saatleri değişiklik gösterebilir. Peki, Bugün marketler açık mı? 1 Ocak zincir marketler ŞOK, Migros, Carrefour, BİM, A101 kaça kadar açık? Detaylar...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI 1 OCAK?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Peki, bugün marketler açık mı? Türkiye genelinde zincir marketler, yılbaşı gibi resmi tatil günlerinde genellikle hizmet vermeye devam eder. Ancak AVM içindeki marketlerin açılış saatleri farklılık gösterebilir.

Özellikle büyük zincirler olan Migros, Carrefour, BİM, A101 ve ŞOK, 1 Ocak'ta müşterilerine hizmet verecek. Ancak plan yaparken mağazaların bulunduğu bölge ve AVM'nin çalışma saatlerini göz önünde bulundurmak önemli.

1 OCAK ZİNCİR MARKETLER ŞOK, MİGROS, CARREFOUR, BİM, A101 KAÇA KADAR AÇIK?

Yeni yılın ilk gününde marketlerin çalışma saatleri, zincir marketler özelinde şu şekildedir:

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Açılış saatleri, resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi nedenlerle değişebilir.

MİGROS

Normal saatler: Hafta içi 08.30 veya 09.00'da açılır ve 21.00'a kadar hizmet verir.

AVM içindeki Migroslar: Genellikle 10.00 - 22.00 saatleri arasında açık.

Öğle arası: Migros marketlerinde yoktur.

BİM

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.00

BİM marketler genellikle tatil günlerinde de standart saatlerinde hizmet verir.

CARREFOUR

Cadde üzeri mağazalar: 10.00 - 22.00

AVM içi mağazalar: 10.00 - 22.00

CarrefourSA marketleri hafta içi ve hafta sonu müşterilerine aynı saatler arasında hizmet verir.

ŞOK

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.00

ŞOK marketler sabah 09.00 itibariyle açılmaktadır ve resmi tatillerde de çoğu şube hizmet vermeye devam eder.