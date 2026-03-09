Bugün maç var mı? 9 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

9 Mart Pazartesi akşamı, sporseverler ekran başında olacak. Futbol maçları gündemin merkezinde yer alacak; takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar kazanmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maç saatleri ve yayın kanallarını araştırırken, öne çıkan karşılaşmaların detayları haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

16:00 – BeIN Sports 1: Eyüpspor - Kocaelispor (Futbol) – Canlı

20:00 – BeIN Sports 1: Kayserispor - Trabzonspor (Futbol) – Canlı

20:00 – BeIN Sports 2: Alanyaspor - Gençlerbirliği (Futbol) – Canlı

22:30 – S Sport Plus: Almeria - Leonesa (Futbol) – Canlı



