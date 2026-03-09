Bugün maç var mı? 9 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Mart Pazartesi, spor tutkunları için heyecan dolu bir gün olacak. Futbol ve basketbol liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak, şampiyonluk yarışları ve önemli maçlar gündemin odağında olacak. Taraftarlar, maçların saatlerini ve yayınlanacağı kanalları merakla araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Mart Pazartesi akşamı, sporseverler ekran başında olacak. Futbol maçları gündemin merkezinde yer alacak; takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve kritik puanlar kazanmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maç saatleri ve yayın kanallarını araştırırken, öne çıkan karşılaşmaların detayları haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 16:00 – BeIN Sports 1: Eyüpspor - Kocaelispor (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 1: Kayserispor - Trabzonspor (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BeIN Sports 2: Alanyaspor - Gençlerbirliği (Futbol) – Canlı
- 22:30 – S Sport Plus: Almeria - Leonesa (Futbol) – Canlı
- 22:30 – Tabii Tabii: West Ham United - Brentford (Futbol) – Canlı
- 22:45 – BeIN Sports 4: Dunkerque HB - Reims (Futbol) – Canlı
- 22:45 – S Sport Plus: Lazio - Sassuolo (Futbol) – Canlı
- 22:45 – Tivibu Spor 1: Lazio - Sassuolo (Futbol) – Canlı
- 23:00 – S Sport Plus: Espanyol - Real Oviedo (Futbol) – Canlı