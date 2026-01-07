Haberler

Bugün maç var mı? 7 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
7 Ocak Çarşamba akşamı, spor gündemi ekran başındaki izleyiciler için hareketli geçmeye hazırlanıyor. Futboldan diğer branşlara uzanan karşılaşmalar, günün ilerleyen saatlerinde sporseverlere keyifli anlar sunmayı hedefliyor. Maçların başlama saatleri, yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan mücadeleler, spor tutkunlarının yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 7 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

7 Ocak Çarşamba akşamı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek zengin bir maç programı öne çıkıyor. Türkiye liglerinde oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Avrupa arenasında sahne alacak önemli mücadeleler, akşam saatlerinde spor gündeminin odağında yer alıyor. Karşılaşmaların saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan eşleşmelere dair tüm detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

16:00 | TRT Spor

  • Gündem Futbol Transfer (Futbol) – Canlı

20:30 | S Sport Plus

  • Bologna – Atalanta (Futbol) – Canlı

20:30 | S Sport Plus

  • Napoli – Verona (Futbol) – Canlı

21:00 | TRT Spor

  • MHK Özel Yayını (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN MAX 1

  • Bournemouth – Tottenham (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN Sports 4

  • Crystal Palace – Aston Villa (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN Sports 2

  • Fulham – Chelsea (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN Sports 3

  • Manchester City – Brighton (Futbol)

22:30 | TRT Spor

  • Futbol Aklı (Futbol) – Canlı

22:45 | S Sport Plus

  • Lazio – Fiorentina (Futbol) – Canlı

22:45 | S Sport Plus

  • Parma – Inter (Futbol) – Canlı

22:45 | S Sport Plus

  • Torino – Udinese (Futbol) – Canlı

23:15 | beIN Sports 5

  • Burnley – Manchester United (Futbol) – Canlı

23:15 | beIN MAX 2

  • Newcastle – Leeds United (Futbol)

00:00 | TRT Spor

  • Aktüel Futbol Transfer (Futbol)
