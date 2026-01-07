Bugün maç var mı? 7 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
7 Ocak Çarşamba akşamı, spor gündemi ekran başındaki izleyiciler için hareketli geçmeye hazırlanıyor. Futboldan diğer branşlara uzanan karşılaşmalar, günün ilerleyen saatlerinde sporseverlere keyifli anlar sunmayı hedefliyor. Maçların başlama saatleri, yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan mücadeleler, spor tutkunlarının yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 7 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
16:00 | TRT Spor
- Gündem Futbol Transfer (Futbol) – Canlı
20:30 | S Sport Plus
- Bologna – Atalanta (Futbol) – Canlı
20:30 | S Sport Plus
- Napoli – Verona (Futbol) – Canlı
21:00 | TRT Spor
- MHK Özel Yayını (Futbol) – Canlı
22:30 | beIN MAX 1
- Bournemouth – Tottenham (Futbol) – Canlı
22:30 | beIN Sports 4
- Crystal Palace – Aston Villa (Futbol) – Canlı
22:30 | beIN Sports 2
- Fulham – Chelsea (Futbol) – Canlı
22:30 | beIN Sports 3
- Manchester City – Brighton (Futbol)
22:30 | TRT Spor
- Futbol Aklı (Futbol) – Canlı
22:45 | S Sport Plus
- Lazio – Fiorentina (Futbol) – Canlı
22:45 | S Sport Plus
- Parma – Inter (Futbol) – Canlı
22:45 | S Sport Plus
- Torino – Udinese (Futbol) – Canlı
23:15 | beIN Sports 5
- Burnley – Manchester United (Futbol) – Canlı
23:15 | beIN MAX 2
- Newcastle – Leeds United (Futbol)
00:00 | TRT Spor
- Aktüel Futbol Transfer (Futbol)