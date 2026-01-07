Bugün maç var mı? 7 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

7 Ocak Çarşamba akşamı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek zengin bir maç programı öne çıkıyor. Türkiye liglerinde oynanacak karşılaşmaların yanı sıra Avrupa arenasında sahne alacak önemli mücadeleler, akşam saatlerinde spor gündeminin odağında yer alıyor. Karşılaşmaların saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan eşleşmelere dair tüm detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

16:00 | TRT Spor

Gündem Futbol Transfer (Futbol) – Canlı

20:30 | S Sport Plus

Bologna – Atalanta (Futbol) – Canlı

20:30 | S Sport Plus

Napoli – Verona (Futbol) – Canlı

21:00 | TRT Spor

MHK Özel Yayını (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN MAX 1

Bournemouth – Tottenham (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN Sports 4

Crystal Palace – Aston Villa (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN Sports 2

Fulham – Chelsea (Futbol) – Canlı

22:30 | beIN Sports 3

Manchester City – Brighton (Futbol)

22:30 | TRT Spor

Futbol Aklı (Futbol) – Canlı

22:45 | S Sport Plus

Lazio – Fiorentina (Futbol) – Canlı

22:45 | S Sport Plus

Parma – Inter (Futbol) – Canlı

22:45 | S Sport Plus

Torino – Udinese (Futbol) – Canlı

23:15 | beIN Sports 5

Burnley – Manchester United (Futbol) – Canlı

23:15 | beIN MAX 2

Newcastle – Leeds United (Futbol)

00:00 | TRT Spor