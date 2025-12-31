Haberler

Bugün maç var mı? 31 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 31 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
31 Aralık Çarşamba akşamı yaklaşırken spor dünyasında heyecan artıyor. Futbolun yanı sıra farklı spor dallarında oynanacak müsabakalar, sporseverlerin günün geri kalanına dair planlarını belirliyor. Karşılaşmaların programı, başlama saatleri ve yayın detayları ise spor gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 31 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

31 Aralık Çarşamba günü futbolseverler için tempolu ve heyecan dolu bir akşam öne çıkıyor. Yurt içi liglerin yanı sıra Avrupa'da oynanacak karşılaşmalarla şekillenen maç programı, spor gündeminin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve karşılaşmalar öncesinde öne çıkan başlıklar, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.

  • 16.00 | TRT Spor – Gündem Futbol (Canlı)
  • 18.25 | TRT Spor – Neom – Al Ittihad (Canlı)
  • 19.00 | EXXEN – Ekvator Ginesi – Cezayir (Canlı)
  • 19.00 | EXXEN – Sudan – Burkina Faso (Canlı)

Bugün maç var mı? 31 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 20.30 | TRT Spor – Al Kholood – Al Hilal (Canlı)
  • 22.00 | EXXEN – Gabon – Fildişi Sahili (Canlı)
  • 22.00 | EXXEN – Mozambik – Kamerun
  • 22.30 | TRT Spor – Stadyum (Canlı)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
