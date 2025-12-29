Haberler

Bugün maç var mı? 29 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
29 Aralık Pazartesi akşamı yaklaşırken spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Özellikle futbol karşılaşmalarının öne çıktığı günün maç takvimi, sporseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Sahaya çıkacak ekipler, maç saatleri ve karşılaşmaların hangi kanallarda yayınlanacağı ise akşam saatleri öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı? 29 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

29 Aralık Pazartesi, futbolseverler için heyecanın dozunun arttığı bir akşamı işaret ediyor. Türkiye liglerinden Avrupa sahnesine uzanan karşılaşmalarla dolu maç programı, gün boyunca sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve mücadele öncesi öne çıkan başlıklar merak konusu olurken; sahaya çıkacak takımların form durumu ve olası kadroları da yakından izleniyor. Günün maç takvimi ve yayın bilgilerine ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

FUTBOL YAYIN AKIŞI

08:00

  • A Spor – Sabah Sporu
  • TRT Spor – İlk Baskı

10:00

  • beIN Haber – beIN Sabah
  • TRT Spor – Spor Bülteni

11:00

  • A Spor – Spor Ajansı
  • TRT Spor – Spor Manşet

13:00

  • beIN Haber – beIN Gün Ortası

13:30

  • TRT Spor – Gün Ortası

14: 00

  • A Spor – Gün Ortası (Canlı)

14:30

  • beIN Sports 2 – Adana Demirspor – İstanbulspor (Trendyol 1. Lig / Canlı)
  • TRT Spor – Adana Demirspor – İstanbulspor (Trendyol 1. Lig)

15:00

  • A Spor – Spor Gündemi

16:30

  • TRT Spor – Spor Stüdyosu

18:00

  • A Spor – Ana Haber
  • beIN Haber – beIN Ana Haber

18:30

  • TRT Spor – Bundesliga Maç Özetleri

19:00

  • EXXEN – Angola – Mısır (Afrika Uluslar Kupası)
  • EXXEN – Zimbabve – Güney Afrika (Afrika Uluslar Kupası)
  • TRT Spor – Spor Merkezi (Canlı)

20:00

  • A Spor – Avrupa'da Türk Takımları

21:00

  • TRT Spor – Spor Akşamı
  • A Spor – Transfer Raporu

22:00

  • TRT Spor – Gündem Futbol (Canlı)
  • EXXEN – Komorlar – Mali (Afrika Uluslar Kupası / Canlı)
  • EXXEN – Zambiya – Fas (Afrika Uluslar Kupası / Canlı)

22:45

  • S Sport 2 – Roma – Genoa (Canlı)
  • S Sport Plus – Roma – Genoa (Serie A)

23:00

  • A Spor – Son Sayfa (Canlı)

23:15

  • S Sport Plus – Porto – AVS (Portekiz Ligi)
