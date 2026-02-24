Haberler

Bugün maç var mı? 24 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

24 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
24 Şubat Salı günü spor gündemi oldukça hareketli. Futbol ve basketbolda oynanacak karşılaşmalar, hem puan tablosu hem de sıralama yarışını yakından ilgilendiriyor. Kritik mücadeleler öncesinde taraftarlar maç saatlerini ve yayın bilgilerini araştırırken, günün programı spor severler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 24 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

24 Şubat Salı akşamı spor programı yoğun geçiyor. Futbol karşılaşmaları öne çıkarken, takımlar sıralamada avantaj sağlamak ve kritik puanlar kazanmak için mücadele ediyor. Maçların saatleri ve yayın bilgileri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gecenin öne çıkan karşılaşmalarına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 16:00 TRT SPOR – Trendyol Süper Lig maç özetleri ve analizleri
  • 16:30 TRT SPOR – Hedef Süper Lig programı, günün önemli gelişmeleri
  • 18:00 TRT SPOR – Luciano Spalletti'nin basın toplantısı
  • 20:00 HT SPOR – Futbol X, günün öne çıkan futbol haberleri
  • 20:45 TABİİ – Atletico Madrid - Club Brugge maçı canlı
  • 21:00 TRT SPOR – Gündem Futbol, lig ve transfer gelişmeleri

Bugün maç var mı? 24 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 21:00 TRT SPOR – Okan Buruk'un basın toplantısı
  • 22:00 S SPORT PLUS – Al Taawon - Al Hilal karşılaşması canlı
  • 23:00 TABİİ – Inter - Bodo Glimt maçı canlı
  • 23:00 TABİİ – Bayer Leverkusen - Olympiakos canlı
  • 23:00 TABİİ – Newcastle - Karabağ canlı
  • 23:00 TRT SPOR – Futbol Anadolu programı, Türkiye'nin futbol gündemi
  • 01:00 TRT SPOR – Avrupa Stüdyosu, Avrupa liglerinden öne çıkanlar
