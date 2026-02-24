Bugün maç var mı? 24 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

24 Şubat Salı akşamı spor programı yoğun geçiyor. Futbol karşılaşmaları öne çıkarken, takımlar sıralamada avantaj sağlamak ve kritik puanlar kazanmak için mücadele ediyor. Maçların saatleri ve yayın bilgileri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gecenin öne çıkan karşılaşmalarına dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

16:00 TRT SPOR – Trendyol Süper Lig maç özetleri ve analizleri

16:30 TRT SPOR – Hedef Süper Lig programı, günün önemli gelişmeleri

18:00 TRT SPOR – Luciano Spalletti'nin basın toplantısı

20:00 HT SPOR – Futbol X, günün öne çıkan futbol haberleri

20:45 TABİİ – Atletico Madrid - Club Brugge maçı canlı

21:00 TRT SPOR – Gündem Futbol, lig ve transfer gelişmeleri