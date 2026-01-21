Bugün maç var mı? 21 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
21 Ocak Çarşamba akşamı spor dünyasında heyecan üst seviyeye çıkıyor. Gün boyunca süren gelişmelerin ardından, başta futbol olmak üzere çeşitli branşlarda oynanacak kritik karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan mücadelelere dair ayrıntılar merakla takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 21 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 07:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 07:15 – TRT Spor: İspanya La Liga Özetler
- 07:30 – TRT Spor: İtalya Serie A Özetler
- 08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu
- 10:15 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig Goller
- 12:30 – S Sport: İspanya LaLiga
- 13:30 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
- 13:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 15:20 – TRT Spor: Trendyol Süper Lig Goller
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer
- 18:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 19:00 – TRT Spor: Maç Özel
- 19:00 – S Sport: Portekiz Ligi
- 19:00 – HT Spor: Maç Yolu
- 20:00 – S Sport Plus: ESPN Belgeseli
- 20:45 – TRT 1: Galatasaray – Atletico Madrid (Canlı)
- 20:45 – tabii: Karabağ – Eintracht Frankfurt
- 22:30 – HT Spor: Dakika 90
- 22:30 – S Sport Plus: Panathinaikos – Baskonia (Canlı)
- 23:00 – tabii: Slavia Prag – Barcelona
- 23:00 – tabii: Juventus – Benfica (Canlı)
- 23:00 – tabii: Chelsea – Pafos FC (Canlı)
- 23:00 – tabii: Newcastle United – PSV Eindhoven (Canlı)
- 23:00 – tabii: Marsilya – Liverpool (Canlı)
- 23:00 – tabii: Bayern Münih – Union Saint Gilloise (Canlı)
- 23:00 – tabii: Atalanta – Athletic Bilbao (Canlı)